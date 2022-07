Presidente do River confirma que Enzo Fernández ruma ao Benfica nos próximos dias

JN Ontem às 22:54 Facebook

Twitter

Partilhar

Jorge Brito, líder do River Plate, confirmou, esta sexta-feira, que o médio desejado pelos encarnados deve viajar para Portugal, muito brevemente.

"A transferência do Enzo Fernández estava condicionada a que ficasse para jogar a Libertadores. Combinámos que, assim que deixássemos a prova, o Benfica precisava dele. O Aliendro chegou pela sua saída. Estamos a falar com o Benfica e é provável que ele vá embora nos próximos dias", disse Jorge Brito, líder dos "milionários", em declarações à TYC Sports.

As afirmações de Marcelo Gallardo, técnico do River, no final do jogo com Velez Sarsfield, haviam lançado alguma incerteza sobre o momento do regresso do futebolista. Uma dúvida agora dissipada e esclarecida pela posição do responsável.

Rui Pedro Braz, diretor desportivo dos encarnados, está na iminência de viajar para a Argentina com intuito de formalizar a operação e trazer o futebolista de volta a Portugal. Enzo Fernández vai depois integrar o estágio que o clube da Luz realiza em Inglaterra.

O Benfica paga já dez milhões de euros ao River Plate e a operação admite ainda mais oito milhões em metas variáveis.