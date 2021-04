Presidente do Sporting conclui requisição no Hospital Militar

JN/Agências Hoje às 12:30 Facebook

O presidente do Sporting, Frederico Varandas, médico de profissão e capitão do Exército, concluiu esta sexta-feira, com o fim do estado de emergência, a requisição para prestar apoio no Hospital Militar, anunciou o próprio, nas redes sociais.

"Hospital Militar de Belém (CAM-Centro Apoio Militar Covid-19). Seis meses, mais de 30 horas por semana. Feito. A todos os camaradas militares e a todo o pessoal civil com quem trabalhei... o meu obrigado", escreveu Frederico Varandas, na sua página oficial no Instagram.

Ver esta publicação no Instagram

Depois de 15 estados de emergência, 12 dos quais consecutivos desde 9 de novembro, vai vigorar em Portugal uma situação de calamidade, a partir de sábado, data para a qual foi antecipada a quarta e última fase de desconfinamento, face à pandemia de covid-19.

A situação de calamidade é o nível de resposta a situações de catástrofe mais alto previsto na Lei de Bases da Proteção Civil, depois da situação de alerta e de contingência.