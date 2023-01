Presidente do V. Guimarães dá voto de confiança ao treinador

Vítor Jorge Oliveira Hoje às 19:39 Facebook

António Miguel Cardoso, presidente do clube vimaranense, acredita que a equipa vai regressar em breve aos bons resultados, apesar da sequência de sete jogos consecutivos sem ganhar.

"Não há motivo para alarme. Os processos estão corretos e a malapata vai acabar", perspetivou, ao JN, o dirigente dos minhotos, após a derrota com o Gil Vicente, por 2-1, num jogo em que o V. Guimarães esteve a vencer por 1-0.

O líder do clube vimaranense reiterou ainda a confiança no coletivo e no treinador Moreno Teixeira. "Os processos do treinador estão corretos e os jogadores dão tudo. Há pormenores a corrigir, mas vamos conseguir corrigir esses pequenos detalhes. Quando estivemos no quinto lugar e num período positivo, alguns entendidos diziam que o campeonato estava nivelado por baixo. Agora que estamos em sexto, e numa fase menos boa, a responsabilidade é da Direção, equipa técnica e jogadores", lembrou.

Arrumada a derrota com o Gil Vicente, o V. Guimarães já coloca o foco na receção ao F. C. Porto, no sábado (20.30 horas). Os médios Tiago Silva, com uma contusão muscular na coxa esquerda, e André André, com uma entorse no joelho, estão em dúvida. O avançado Anderson está castigado e terá de ser substituído. No quadro clínico constam ainda os nomes de Matheus Índio, Zé Carlos e Tomás Handel.

O defesa central André Amaro cumpriu castigo diante o Gil Vicente e está de regresso às opções do treinador e deverá entrar diretamente no onze, em detrimento de Jorge Fernandes, que jogou em Barcelos.