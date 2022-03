Presidente do V. Guimarães em jogo solidário de recolha de bens para a Ucrânia

A iniciativa está agendada para as 16 horas do próximo sábado e os organizadores apelam à participação massiva da massa adepta.

António Miguel Cardoso, presidente do Vitória de Guimarães, vai participar num jogo solidário de recolha de bens essenciais para a Ucrânia, agendado para o próximo sábado (16 horas), na Academia do clube, numa iniciativa promovida e organizada pela Associação VitóriaSempre e os Veteranos do Vitória.

Sob o lema "Unidos pela Paz", os responsáveis apelam à participação dos associados na entrega de bens, que decorrerá entre as 16 e 17 horas. António Miguel Cardoso, juntamente com outros elementos da direção, vão integrar a equipa de sócios, num amigável contra a equipa de veteranos dos minhotos.

Entre os bens essenciais, os responsáveis apelam para a entrega de medicamentos (paracetamol para adulto e criança, antivirais, ibruprofeno, ligaduras, entre outros), fraldas, leite em pó, produtos de higiene pessoal, sacos-cama, roupa interior térmica, luvas, meias, pilhas e baterias portáteis.