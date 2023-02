Presidente do V. Guimarães explica entrada do investidor

Vítor Jorge Oliveira Hoje às 00:00 Facebook

Presidente garante continuidade, mesmo que os associados digam "não" à entrada da V Sports.

António Miguel Cardoso entende que a V Sports é a melhor solução para o crescimento do Vitória, mas se os sócios recusarem a entrada de um investidor na SAD, mesmo com o clube como acionista maioritário, o presidente irá trabalhar noutras soluções. "Encontramos um bom músculo financeiro. São pessoas sérias. Está na lista dos 300 mais ricos do Mundo e quer estar ao lado do Vitória para potenciar o seu investimento e potenciar o clube", disse sobre Nassef Sawiris, dono do Aston Villa.

"Acreditamos nesta solução, mas ninguém vai fugir se os sócios recusarem. Será um caminho mais longo, mas estaremos cá", acrescentou. "A partir de quarta-feira, em todos os dias úteis, até à assembleia-geral [no dia 3], das 18.30 às 20 horas, estarei disponível para explicar aos sócios esta parceria".

O pré-acordo prevê um encaixe imediato de 5,5 milhões de euros por 46% das ações. Apesar das dificuldades financeiras "esta parceria é importante para o médio/longo prazo, e nada tem a ver com necessidade atual" do clube. "Se estivéssemos tão pressionados, tínhamos vendido jogadores", justificou. "Grande parte do valor será para pagar ao Mário Ferreira e outra parte para resolver uma série de obrigações financeiras. Se isto for feito, o clube fica tranquilo para os próximos anos", adiantou.

Segundo o pré-acordo, o Vitória poderá ter acesso a uma linha de crédito até 20 milhões de euros, com taxa de juro sob condições preferenciais. "Sempre fomos contra o endividamento. Não queremos recorrer ao crédito e ninguém entra em loucuras. Mas em caso de necessidade...".