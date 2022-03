Presidente do V. Guimarães quer fazer muitas alterações

Vítor Jorge Oliveira Ontem às 23:26 Facebook

Twitter

Partilhar

Na tomada de posse, António Miguel Cardoso assume mudanças, frisando que pretende ajudar a construir um clube ainda maior.

António Miguel Cardoso foi empossado como presidente do Vitória para os próximos três anos, após triunfo expressivo no ato eleitoral. Numa cerimónia que contou com a presença de Fernando Gomes, presidente da Federação Portuguesa de Futebol, de Helena Pires, Diretora Executiva de Competições da Liga, de Pepa e Ricardo Quaresma, entre outras personalidades, o novo líder afirmou que quer fazer do V. Guimarães um clube ainda maior.

"No ano do centenário, queremos tornar o Vitória ainda maior, mais forte na comunidade vimaranense, no país e no Mundo", revelou, sublinhando: "Defenderemos o Vitória no campo, mas também nas instituições que dirigem as competições desportivas. Faremos ouvir a nossa voz e direitos".

Aos jornalistas foi mais longe: "Há muitas áreas que vamos e temos de trabalhar. Temos a perceção de que é preciso alterar muita coisa em muitas áreas".