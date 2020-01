Presidente do V. Setúbal fala em "espetáculo deprimente" com Sporting

JN Hoje às 00:24 Facebook

Twitter

Partilhar

O presidente do Vitória de Setúbal disse, esta sexta-feira, que o desafio entre sadinos e Sporting, no sábado, "vai ser um espetáculo deprimente" e envergonhar o futebol português, após falta de acordo para alteração da data do jogo.

"Lamento que o Sporting queira jogar com o Vitória nas condições em que os nossos jogadores estão. Vai ser um espetáculo deprimente e que envergonha o nosso futebol", disse Vítor Hugo Valente, à comunicação social, depois de terminada a reunião convocada pela Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP), na qual os sadinos reiteraram o seu pedido de adiamento, devido ao vírus gripal que assola o seu plantel.

Vítor Hugo Valente explicou a proposta que os leões apresentaram, através de Miguel Nogueira Leite, membro do conselho diretivo. "O Sporting trouxe uma proposta que incluída uma junta médica, que incluía um médico nomeado pela Liga, um do Vitória e outro do Sporting. Recusámos, porque não somos um clube de vão de escada. A proposta tem um pressuposto que ofende a nossa honorabilidade", lamentou.

Para o líder dos sadinos, "nunca nenhum médico de outro clube" irá analisar os seus jogadores, vincando também que "o Vitória nunca faltou a um jogo e não o irá fazer".

Por sua vez, Miguel Nogueira Leite confirmou a junta médica solicitada junto do Vitória e frisou que os leões fizeram a proposta "num espírito de cooperação e boa fé".

"O Vitória entendeu não aceitar a nossa proposta, portanto o jogo, nos termos regulamentares, está agendado para amanhã e vai-se realizar", declarou aos jornalistas, após a conclusão da reunião na sede da Liga, em Oeiras.

O representante do Sporting acrescentou que "há jogadores suficientes [do lado do Vitória], quer nos termos da lei de jogo, quer nos termos regulamentares".

O jogo entre Vitória de Setúbal e Sporting, da 16.ª jornada da Liga, vai, assim, realizar-se este sábado, pelas 20.30 horas, no Estádio do Bonfim.