Presidente do Varzim deixa aviso ao Sporting

Depois de o sorteio da 4.ª eliminatória da prova rainha em Portugal ditar um encontro entre Sporting e Varzim, Edgar Pinho, presidente dos poveiros, sublinhou que "é muito comum acontecerem surpresas na Taça".

"O Varzim vai a Alvalade sem nada a perder, porque a pressão não está do nosso lado. Em teoria, toda a gente assume que o favoritismo está do lado do Sporting", disse o dirigente.

Apesar de lamentar o facto de o jogo não se disputar na Póvoa de Varzim, Edgar Pinho demonstrou muita confiança no trabalho do técnico António Barbosa. "Temos boas relações com o Sporting, mas seremos adversários dentro de campo à procura do melhor resultado. Vamos jogar como se fosse uma qualquer outra partida, conscientes de que só um resultado nos interessa. Caberá ao Sporting a pressão de ultrapassar o Varzim e estou seguro de que António Barbosa irá montar uma equipa que traga o melhor resultado para a Póvoa de Varzim", salientou Pinho.