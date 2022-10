Presidente do Villa assume "dias difíceis" e procura "soluções de viabilização"

JN/Agências Hoje às 19:37 Facebook

Twitter

Partilhar

O presidente do Villa Athletic Club, Fábio Lopes, assumiu esta terça-feira que este recém-criado clube de futebol, que compete nos distritais de Portalegre, atravessa "dias muito difíceis", por dificuldades financeiras, e procura "soluções de viabilização" do projeto.

"Humildemente, reconheço que estão a ser dias muito difíceis", afirmou Fábio Lopes, que também é radialista na rádio Mega Hits, do Grupo Renascença, num comunicado enviado à agência Lusa pela assessoria.

PUB

Segundo o presidente do Villa Athletic Club, citado pela sua assessoria, "os investimentos iniciais previstos não se concretizaram" e o clube está agora a "ter algumas dificuldades ao nível de patrocínios diretos com marcas".

"Somos uma equipa pequena, mas dedicada inteiramente ao Villa Athletic Club e a encontrar todas as soluções de viabilização deste projeto", sublinhou, assumindo a confiança de que a sua equipa "tudo fará para chegar a uma solução rapidamente".

Fundado no dia 14 de junho de 2022, com sede em Ponte de Sor, o Villa Athletic Club foi inscrito nas competições da Associação de Futebol de Portalegre (AFP).

No comunicado, o presidente do Villa assinalou ainda que o clube nasceu "com o propósito de cumprir uma missão maior", nomeadamente "ser um clube de oportunidades, impulsionar a carreira e os sonhos de jovens atletas" e contribuir para "o desenvolvimento de uma região do interior".

"Era este o meu sonho: criar um clube que contrariasse a lógica do negócio, muitas vezes, associada ao futebol", acrescentou.