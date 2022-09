Presidente do Vitória diz que campo esteve "inclinado" diante do Braga

O presidente do Vitória de Guimarães António Miguel Cardoso destacou, este sábado, o "orgulho" que sente pela exibição da equipa vimaranense diante do Braga e deixou algumas críticas à arbitragem.

"É um orgulho para todos nós ver como o Vitória se bateu aqui em Braga. Vamos dar a volta e estar prontíssimos. É bonito ver a vontade e a raiva que estes jovens têm em dar a volta. Venho aqui mostrar a nossa indignação. A nossa equipa técnica, especialmente o nosso treinador, tem sido perseguida constantemente. É altura de dizer basta. Foi um jogo bonito, mas sentimos que o campo esteve inclinado desde o início. Fomos amarelados com qualquer falta. Do lado do Braga não foi assim", começou por dizer António Miguel Cardoso, apontando uma má decisão no livre que deu origem ao golo do Braga.

"Cada vez que o nosso capitão fala vê sempre amarelo. Não percebo a necessidade e esta falta de respeito. O árbitro deu cinco minutos de tempo extra na segunda parte e depois sinalizou que ia dar mais um minuto. Temos um livre passado dois minutos e, em vez de mandar toda a gente para os balneários, permitiu que o livre fosse batido. Sentimos o campo inclinado e queremos mostrar a nossa postura de respeito em relação a todos os intervenientes. Queríamos só deixar esta nota para que as coisas possam correr bem no futuro", concluiu.

O Braga venceu (1-0), este sábado, na Pedreira, o Vitória de Guimarães em jogo a contar para a quinta jornada da Liga. Moreno, técnico dos vimaranenses, foi expulso e Vítor Tormena marcou o único golo do encontro aos 90+8. Com este triunfo, o quarto consecutivo, o Sporting de Braga continua em segundo lugar no campeonato, com 13 pontos, a dois do líder Benfica, enquanto o Vitória de Guimarães somou a terceira derrota seguida e está em nono, com seis pontos.