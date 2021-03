Presidente do World Athletics pede calma na decisão sobre público nos estádios

JN/Agências Hoje às 19:28 Facebook

O presidente da World Athletics, o organismo de cúpula do atletismo mundial, Sebastian Coe, pediu esta quinta-feira à organização dos Jogos Olímpicos Tóquio2020 que não se precipite na tomada de decisão sobre a presença de público nos estádios.

Segundo Coe, a decisão "não precisa de ser tomada quando o mundo vai mudando e as vacinas [para a covid-19] estão a ser administradas".

A organização dos Jogos, adiados para este verão, tem vindo a ser pressionada para anunciar a decisão tomada, tanto quanto a público nas bancadas, no geral, como à entrada de público proveniente de fora do Japão, um cenário que o Governo daquele país acha complicado.

Em conferência de imprensa após a reunião do Conselho Executivo da World Athletics, Coe disse ainda que a decisão deve "ser equilibrada", mas com a prioridade "sempre na coisa mais importante, que é ter atletas nos Jogos".

Segundo o Comité Organizador, a decisão será anunciada até ao final do mês de março, em princípio na próxima semana, a tempo do arranque do percurso da tocha olímpica, no dia 25, sem presença de público.