Presidente dos vitorianos conta com André Almeida para Portimão

António Miguel Cardoso, presidente do V. Guimarães, está a contar com a presença de André Almeida, médio que tem sido associado a uma possível transferência para o F. C. Porto, no jogo em casa do Portimonense, referente à terceira jornada da Liga. O líder admite possíveis acertos no plantel.

"Estamos a meio de agosto e o mercado só finaliza no final deste mês, mas estamos muito satisfeitos com a equipa atual embora se possa fazer um ou outro acerto. Quanto ao André Almeida, ele é um ativo do Vitória e um homem fantástico, mas não há muito mais a dizer. Como tal, é jogador do Vitoria e contamos com ele para Portimão", explicou António Miguel Cardoso, à margem da cerimónia de apresentação dos equipamentos alternativos para 2022/23.

O presidente também fez notar satisfação com o trabalho da equipa técnica, liderada por Moreno Teixeira, que entrou num momento atribulado devido à saída inesperada de Pepa do comando técnico do V. Guimarães. Até ao momento, os vimaranenses venceram as duas jornadas disputadas da Liga (Desportivo de Chaves e Estoril, ambos por 1-0) e falharam a qualificação para a Liga Conferência Europa, perdendo a eliminatória com os croatas do Hadjuk Split.

"Satisfação com equipa técnica, jogadores e todo o staff. Agora vamos a Portimão ganhar o jogo. Percebemos a onda positiva para este jogo em Portimão e temos de continuar a trabalhar juntos porque só assim seremos muito mais fortes", salientou.

O V. Guimarães apresentou os dois equipamentos alternativos: um é dourado, e será já utilizado nesta contra o Portimonense, e outro tem listas verticais pretas e cinzentas.