Presidente e jogador do Vitória testam positivo à covid-19

O clube vitoriano comunicou, esta quarta-feira, que o presidente Miguel Pinto Lisboa e o jogador Mensah testaram positivo à covid-19.

Numa nota, o Vitória de Guimarães informou que o presidente está "assintomático" e que a deteção dos casos "não têm qualquer implicação com o normal curso dos trabalhos". Já Mensah, que esteve ausente do país para representar o Gana, testou positivo nos exames efetuados à chegada e não teve qualquer contacto com os outros elementos do plantel. O defesa também está assintomático.

"O Vitória Sport Clube informa que o Presidente da Direção, Miguel Pinto Lisboa, testou positivo a SARS-CoV-2, encontrando-se assintomático e em isolamento, cumprindo o estabelecido no Plano de Contingência. A deteção deste caso não tem qualquer implicação com o normal curso dos trabalhos da equipa principal de futebol. Informa-se também que o jogador Gideon Mensah testou positivo a SARS-CoV-2 nos exames efetuados à chegada a Guimarães após ter estado ausente do País em representação da seleção do Gana, não tendo tido qualquer contacto com o grupo de trabalho", pode ler-se.

Em setembro, o extremo angolano Nélson da Luz, um dos 17 reforços vitorianos para a época em curso, também acusou positivo à covid-19, estando já recuperado.