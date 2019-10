Presidentes dos clubes da Liga reunidos na Cidade do Futebol

JN Hoje às 20:09 Facebook

Os 18 clubes da Liga, representados quase todos pelos presidentes, marcaram esta quinta-feira, presença na terceira reunião sobre a competitividade do campeonato português, promovida pelo presidente da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), Fernando Gomes, em articulação com a Liga, dirigida por Pedro Proença.

O encontro, que decorreu na Cidade do Futebol, em Oeiras, serviu para os dirigentes das equipas profissionais conhecerem os resultados dos grupos de trabalho organizados pela FPF, em articulação com a Liga de Clubes, tendo em vista a melhoria do desempenho internacional do futebol português.