Pressão é combustível

Muito se tem falado sobre Cristiano Ronaldo neste Mundial e são grandes as expectativas sobre a forma como este se apresenta perante todos os desafios inerentes ao momento que ele vive.

Cristiano tem provado ao longo dos anos em que se foi construindo como atleta que sabe blindar-se relativamente à pressão exterior, e consegue como ninguém gerir as emoções quando se trata de lidar com situações extremas. Não nos esqueçamos que estamos a falar do melhor do Mundo, daquele que se apresenta perante os desafios de uma forma que muitos de nós não somos nem capazes de sonhar.

Cristiano não tem nada a provar, na verdade, ele tem provado que é único, especial e fora de série ano após ano. Muitos o criticam e poucos o entendem, não é de estranhar, Cristiano fala um idioma que poucos percebem, o idioma dos melhores do Mundo.

Estamos perante um homem que se alimenta da adversidade, da crítica, dos desafios, que gosta de mostrar como todos estão enganados e que aciona a melhor versão quando a pressão sobre ele aumenta. Cristiano não cede, não fraqueja, não se rende, não vacila e é preciso entender que ele é dos poucos que tudo transforma a seu favor.

Na primeira entrevista, já no Catar, Cristiano demonstra uma serenidade e controlo sobre a situação, como quem tem tudo planeado e só espera o momento certo para aparecer. No primeiro jogo alcança mais uma marca única no futebol internacional, se dúvidas houverem, ele faz questão de ir demonstrando que quem manda na sua vida, nos seus objetivos e nos seus resultados, é mesmo ele.

A emoção, que também sentiu quando se mostrou pronto para jogar, é algo que só ele entende, é uma conversa entre ele e Deus, ou com o seu pai, e acreditem, seria certamente impressionante ter acesso aos seus pensamentos naquele momento, pois saber o que pensa o melhor do Mundo quando é posto à prova, seria uma grande lição para todos nós.

99% das pessoas enfraquecem, nas mesmas situações em que Cristiano se fortalece. Deveríamos aprender com ele, deveríamos respeitá-lo e acarinhá-lo, deveríamos protegê-lo porque ele é nosso, durante anos defendeu o nosso país como poucos fazem, carregou a bandeira, elevou o nome de Portugal bem alto, não uma, não duas, mas muitas vezes. Ao invés disso, damos tiros nos pés, criticando e disseminando notícias e opiniões, tirando força àquele que tanto faz por nós.

Dificilmente nascerá tão cedo outro Cristiano, pois esta mentalidade não é para todos.

*Coach de Alta Performance