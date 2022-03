Prestígio europeu e chave para abrir a porta dos quartos

F. C. Porto é uma das duas equipas presentes nos oitavos que já venceram a prova no atual formato. Dragões nunca perderam contra o Lyon, que chega mais fresco ao jogo.

Pausa no campeonato, concentração absoluta nas competições europeias. O F. C. Porto joga em três tabuleiros - também está nas meias-finais da Taça de Portugal -, e o cansaço é um pequeno preço a pagar para alimentar o sonho de mais uma conquista na UEFA. A equipa de Sérgio Conceição tenta dar esta quarta-feira (17.45 horas, SIC e SportTV1) o primeiro passo rumo aos quartos de final, recebendo um Lyon que tem estado discreto no campeonato francês, mas que chega à Invicta com mais tempo de descanso que os dragões.

A história está do lado da equipa portuguesa e logo a dobrar. Nos quatro jogos realizados frente ao Olympique, o F. C. Porto venceu três e empatou apenas um, sendo que a última eliminatória entre ambos surgiu nos quartos de final da Liga dos Campeões de 2003/04, conquistada pelos dragões. Agora, o palco é diferente, mas também entra no glossário de conquistas azuis e brancas: depois da vitória na Taça UEFA de 2002/03, o F. C. Porto também celebrou já no novo formato (2010/11), sendo, juntamente com o Sevilha, o único emblema entre os 16 finalistas que sabe o que é vencer na "nova" Liga Europa.