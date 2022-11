Primeira "Cimeira de Presidentes" desta época decorre no Porto

JN Hoje às 10:12 Facebook

O edifício da Alfândega, no Porto, recebe, nesta sexta-feira, a IX Cimeira de Presidentes, a primeira da época 2022/23. O futuro do futebol profissional português estará em análise.

No encontro que decorre na manhã desta sexta-feira na Cidade Invicta, a Liga Portugal e os diversos presidentes das 34 sociedades desportivas vão analisar diversas estratégias, com destaque para a centralização de direitos audiovisuais, processo que está em curso e que é tido como crucial no modelo de sustentabilidade dos emblemas profissionais.

O debate sobre os quadros competitivos e das mudanças a encetar nas provas da UEFA a partir de 2024 são outros temas que os diversos dirigentes deverão analisar neste fórum.

A iniciativa "Cimeira de Presidentes" arrancou em 2018, em Coimbra, com o objetivo de constituir um fórum agregador, com o envolvimento de todas as sociedades desportivas, sob a égide da Liga Portugal.