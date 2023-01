Primeira derrota de Renato Paiva no Bahia teve penálti falhado e erro do guarda-redes

Rui Almeida Santos Hoje às 10:04 Facebook

O guarda-redes Marcos Felipe facilitou com os pés e permitiu a Vinícius Alves apontar o golo que valeu o triunfo do Sampaio Correia frente ao Bahia, que ainda desperdiçou um penálti, no arranque da fase de grupos da Taça do Nordeste, no Brasil.

O lance que ditou o resultado final aconteceu ao minuto 44. Marcos Felipe recebeu a bola atrasada por um defesa, tentou contornar Vinícius Alves, mas viu o adversário roubar-lhe a bola para apontar o 1-0.

"Os erros são normais para quem quer jogar. Aquilo que o Marcos nos deu nos últimos três jogos é mais do que suficiente para compensar esse erro. Acontece aos melhores", reagiu Renato Paiva, técnico do Bahia, após o encontro, citado pelo jornal "Correio".

O duelo com o Sampaio Correia foi um autêntico pesadelo para o Bahia, que ainda desperdiçou uma grande penalidade, por intermédio de Mugni.

O técnico português Renato Paiva sofreu o primeiro desaire como treinador do Bahia. Atendendo ao filme do jogo, vai ser difícil esquecê-lo.