Primeira expulsão de Otávio dita fim de série invicta do F. C. Porto

Ao fim de 22 jogos consecutivos sem derrotas, os últimos 10 só com vitórias, o F. C. Porto caiu em San Siro, embora neste caso o resultado não dite, por si só, a conclusão da aventura europeia, pois ainda há a segunda mão para jogar no Estádio do Dragão.

A partida de Milão fica marcada pela expulsão de Otávio, a primeira da carreira do médio, ao fim de 385 jogos. Antes do segundo cartão amarelo mostrado ao internacional português, aos 78 minutos, subsistia o nulo, mas a partir daí o Inter superiorizou-se e conseguiu o golo que lhe dá vantagem na eliminatória. Esta é a quarta vez que o F. C. Porto tem um jogador expulso na presente época, sendo que em três desses jogos o resultado foi negativo: Taremi foi expulso na derrota com o Atlético de Madrid; Eustaquio viu o vermelho no desaire com o Benfica; ontem, Otávio foi para a rua e os dragões perderam com o Inter.

A derrota em San Siro confirmou a tendência para o F. C. Porto não conseguir ganhar em solo italiano com Sérgio Conceição ao leme, embora os resultados das eliminatórias anteriores lhe tenham dado a passagem. Antes deste jogo, os portistas perderam fora com Roma e Juventus, empataram com Lazio e Milan (o duelo com os milaneses foi na fase de grupos da Champions).