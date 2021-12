Primeira meia-final da Taça da Liga definida

JN Ontem às 23:18 Facebook

Com o triunfo do F. C. Porto sobre o Rio Ave no Grupo D, ficou esta quarta-feira definida uma das meias-finais. O Santa Clara, que se apurou no "sofá", vai defrontar na meia-final o Sporting.

Os açorianos tiveram a ajuda dos dragões, que derrotaram em casa os vila-condenses, por 1-0, para segurarem o primeiro lugar e se estrearem na semifinal da competição.

No dia anterior, o Sporting tinha ganho ao Penafiel (1-0) e tinha garantido a primeira posição do Grupo B.

O encontro entre os insulares e os leões está agendado para dia 26 de janeiro.

No dia 25, disputa-se a outra meia-final, que colocará frente a frente o Benfica, vencedor do Grupo A, com o primeiro classificado do Grupo C, Braga (detentor do troféu) ou Boavista, que decidem esta quinta-feira quem é o último semifinalista.

A final está agendada para dia 29 de janeiro.