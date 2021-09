Primeira vitória da Juventus na Liga italiana

JN/Agências Hoje às 23:14 Facebook

Twitter

Partilhar

A Juventus ganhou esta quarta-feira no recinto do Spezia, por 3-2, num jogo com várias mudanças no marcador, conquistando pela primeira vez os três pontos ao quinto jogo na Liga italiana, após dois empates e duas derrotas.

O avançado italiano Moise Kean, emprestado à formação de Turim para tentar colmatar a saída do astro português Cristiano Ronaldo, fez o primeiro golo do jogo, aos 28 minutos, mas, aos 35, o ganês Emmanuel Gyasi restabeleceu o empate, que se manteve até ao intervalo.

No arranque do segundo tempo, aos 49 minutos, o jovem atacante francês Janis Antiste, de 19 anos, colocou o Spezia em vantagem (2-1), mas a Juventus reagiu e deu a volta ao marcador, com golos de Federico Chiesa, aos 66, e do central holandês Matthijs de Ligt, aos 72.

Com a vitória, a formação comandada por Massimiliano Alegri ocupa provisoriamente o 12.º posto, com cinco pontos, enquanto o Spezia é 16.º, com quatro pontos.

O AC Milan ganhou em casa o Veneza por 2-0, com ambos os golos a surgirem apenas na segunda parte, e juntou-se ao rival Inter de Milão no topo da Liga italiana.

Com o atacante português Rafael Leão a titular, os "rossoneri" chegaram à vantagem aos 68 minutos, por intermédio do espanhol Brahim Diaz, cabendo ao defesa francês Theo Hernández fechar a contagem no jogo da quinta jornada da prova, aos 82.

O AC Milan subiu, provisoriamente, ao segundo lugar da Série A, com 13 pontos, os mesmos do campeão Inter de Milão, mas o Nápoles, que é terceiro, com 12 pontos, tem menos um encontro disputado. Já o Veneza segue em 18.º, com apenas três pontos, fruto de uma vitória e quatro derrotas.

PUB

O Empoli saiu vencedor na deslocação ao terreno do Cagliari (2-0), graças aos golos de Di Francesco (29 minutos) e Leo Stulac (69), e é 11.º classificado, com seis pontos, enquanto o adversário ocupa o 19.º e penúltimo posto, com dois pontos.

Já o Salernitana e o Verona empataram a duas bolas, numa partida em que o internacional português Miguel Veloso, que atua no Verona, esteve indisponível devido a lesão muscular.

Um bis do ponta de lança croata Nikola Kalinic, aos 7 e 29 minutos, parecia lançar o Verona, que jogava na condição de visitante, para a vitória, mas a Salernitana reduziu para 2-1 ainda antes do intervalo (45+2), por intermédio do avançado costa-marfinense Cedric Gondo, e, aos 66, o médio senegalês Mamadou Coulibaly fixou o resultado final em 2-2.

A Salernitana arrecadou o primeiro ponto, mas continua no último lugar, enquanto o Verona, que teve um péssimo início de campeonato, com três derrotas nas primeiras três jornadas, é 14.º, com quatro pontos.