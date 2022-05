Roger Schmidt já assinou pelo Benfica

JN Hoje às 14:20 Facebook

Técnico passará o dia em reuniões com Rui Costa e Lourenço Coelho, tendo em vista a preparação da próxima temporada.

Após ter chegado ao aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, esta terça-feira de manhã, Roger Schmidt seguiu para o Estádio da Luz, onde ficou a conhecer alguns departamentos da SAD encarnada.

A assinatura do contrato que o ligará às águias até 2024 aconteceu no museu Cosme Damião, numa cerimónia que contou com a presença do presidente do clube, Rui Costa.

Segue-se uma tarde intensa para o técnico germânico, que tem agendadas várias reuniões de trabalho com Rui Costa e Lourenço Coelho, homem-forte para o futebol do Benfica, tal como adiantou o clube encarnado.

Há diversos dossiês que aguardam resolução, desde o planeamento da pré-temporada à definição do plantel para a nova época. Estão previstas várias entradas e saídas nas águias, que já anunciaram a chegada do avançado Petar Musa (ex-Boavista).