Primeiro-ministro felicita Félix da Costa pelo título mundial de Fórmula E

JN/Agências Hoje às 22:43 Facebook

Twitter

Partilhar

António Costa felicitou, este domingo, o piloto português pelo título mundial de Fórmula E, competição para carros elétricos, conquistado em Berlim.

"Parabéns a António Félix da Costa, campeão do mundo de Fórmula E. Dia histórico e de orgulho para o desporto automóvel português", escreveu o governante no Twitter.

O piloto da DS Techeetah garantiu o título depois de ter sido segundo classificado na oitava jornada da competição, em Berlim.

Partindo do segundo lugar da grelha, o português chegou a liderar durante várias voltas, mas acabou por ser ultrapassado pelo companheiro de equipa, o francês Jean-Éric Vergne, que venceu a corrida.

O segundo lugar foi suficiente para o piloto de Cascais festejar o título de pilotos, quando faltam duas corridas para o final do campeonato, com a DS Techeetah a festejar também o triunfo no campeonato de equipas.