Primeiro onze do Paços de Ferreira na nova prova da UEFA

Já estão definidos os onze iniciais que vão entrar em campo no embate de Paços de Ferreira e Larne (Irlanda do Norte), agendado para as 19 horas, no Estádio Capital do Móvel. Esta será a estreia dos castores na nova competição da UEFA.

Paços de Ferreira: André Ferreira; Jorge Silva, Marco Baixinho, Maracas e João Vigário; Luiz Carlos, Eustáquio e Nuno Santos; Juan Delgado, Lucas Silva e Denilson

Treinador: Jorge Simão

Suplentes: Jeimes; Vitorino Antunes, Fernando Fonseca, Flávio, Ibrahim, Matchoi Djaló, Castanheira, Rui Pires, Hélder Ferreira, Uilton, João Pedro e Douglas Tanque

Larne: Ferguson; Hughes, Bolger, Watson e Balmer; Cosgrove, Sule, Herron e Jarvis; Randall e McDaid

Treinador: Tiernan Lynch

Suplentes: Argrydes; Kelly, Robinson, Lynch, Mitchell, Hale, Scott e Lusty