Hoje às 15:25 Facebook

Twitter

Partilhar

Plantel portista realiza, esta segunda-feira, o primeiro treino, depois da conclusão dos exames médicos

Nem a manhã cinzenta retirou a boa disposição no primeiro dia a sério no campo. O F. C. Porto arrancou, esta manhã, a nova semana de trabalho e a bola já rolou no Olival, com Sérgio Conceição atento a todos os pormenores.

Nas imagens divulgadas pelo F. C. Porto, é possível perceber o entusiasmo do plantel e a aplicação, por exemplo, de Fábio Cardoso, um dos novos reforços para esta época.