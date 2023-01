Primo do dono do PSG diz que Messi vai jogar na Arábia Saudita

Nasser Al-Attiyah, líder da geral na categoria automóvel do Dakar e primo do emir do Qatar, dono do Paris Saint-Germain, afirma que Lionel Messi irá, eventualmente, jogar na Arábia Saudita.

"É difícil que Messi volte ao Barça. O PSG tem uma economia muito forte, tem um bom equilíbrio e um plano muito claro. Pelo que vejo agora, e também pelo Al Nassr, que contratou o Cristiano Ronaldo por uma quantia milionária louca, estou seguro de que em alguns meses, três ou seis, algum clube da Arábia Saudita vai contratar Messi. Vão ver", afirmou Nasser Al-Attiyah.

Al-Attiyah afirma que Lionel Messi não deverá voltar ao Barcelona porque "todos os jogadores querem um grande contrato" e até adianta o clube saudita que receberá o astro argentino.

"E posso dizer-te que equipa é que o vai contratar: estou seguro de que será o Al Hilal. O futebol é negócio. Se tenho a certeza? É a minha sensação", concluiu.