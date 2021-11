Primo do dono do PSG revela contratação de Zidane

Eduardo Pedrosa Costa Hoje às 10:39 Facebook

Khalifa Bin Hamad Al-Thani publicou no Twitter que Zidane será anunciado em breve no PSG.

Khalifa Bin Hamad Al-Thani é primo do dono e presidente do Paris Saint-Germain e no verão tinha anunciado no Twitter a contratação de Messi para o clube francês, uns dias antes de o argentino colocar a tinta no papel.

Agora, voltou a fazer uma revelação importante no Twitter. O catariano escreveu na rede social "As coisas estão resolvidas. Será anunciado em breve. Bem-vindo, Zezo [Zidane]".

Khalifah revela assim que o PSG está próximo de contratar Zinedine Zidane, treinador francês que saiu do Real Madrid no final da época passada e que viria, assim a substituir Mauricio Pochettino. Esta quinta-feira o jornal francês Le Parisien já tinha noticiado que as negociações entre as duas partes estavam a evoluir.