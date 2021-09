Primoz Roglic arrasa concorrência e garante triplete na Vuelta

JN/Agências Hoje às 23:00 Facebook

O esloveno Primoz Roglic (Jumbo-Visma) selou, este domingo, sem mácula, o terceiro título seguido na Volta a Espanha em bicicleta, repetindo na 21.ª e última etapa o triunfo inaugural no contrarrelógio individual.

"Na vida há altos e baixos, mas é preciso ir sempre em frente. Tive um mau momento no Tour, um bom momento nos Jogos Olímpicos e agora desfrutei do princípio ao fim da Vuelta. Procuro sempre virar a página rapidamente. Cheguei bem aqui e apoiado pelos entes mais próximos e queridos", disse, aos jornalistas, Primoz Roglic na hora da consagração.

Roglic foi o mais rápido nos 33,8 quilómetros que ligaram Padrón a Santiago de Compostela, ao gastar 44.02 minutos, sendo o único a melhorar o tempo que parecia imbatível de Magnus Cort Nielsen (EF Education-Nippo), que ficou a 14 segundos.

"Foi um dia muito bom e três semanas maravilhosas. O contrarrelógio era muito difícil, mas desfrutei do apoio e concentrei-me na vitória. É incrível e uma loucura. Às vezes, ganhamos muito, mas outras vezes muito pouco. Enquanto puder ganhar, há que aproveitar. Não estou focado em números e estatísticas, mas no dia a dia", concluiu.

Na geral, Primoz Roglic finalizou os 3.417 quilómetros da 76.ª edição da Vuelta, entre Burgos e Santiago de Compostela, em 83:55.29 horas, reforçando ainda esta tarde uma vantagem de 4.42 minutos sobre Enric Mas (Movistar), que dobrou a caminho da meta.

Quanto aos portugueses, Nelson Oliveira acabou esta sua esforçada e bastante azarada Vuelta com um 24.º posto numa das suas especialidades, com 47.15 minutos, ao passo que Rui Oliveira foi 68.º, com 48.48.