Princesas trabalham para serem rainhas na Vila da Ponte

Futebol feminino dá os primeiros passos no Clube Desportivo de Ponte, mas com margem para crescer.

O desporto rei no Clube Desportivo de Ponte, do concelho de Guimarães, ganhou uma nova dimensão em setembro de 2022, quando o emblema, que pertence à A. F. Braga, arrancou com a formação no futebol feminino.

Para as jovens jogadoras e para os pais, que testemunham nos treinos o empenho das filhas, os resultados desportivos são relegados para segundo plano. A prioridade, segundo o presidente Pedro Ferreira, passa por oferecer melhores condições às jovens. "Arrancar com o futebol feminino foi uma aposta ganha e não me refiro aos resultados. É ver a alegria delas e verificar que, a cada semana que passa, temos mais meninas a quererem praticar futebol", justificou.