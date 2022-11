Príncipe aposta em levar Cristiano Ronaldo para a Arábia Saudita

O ministro do desporto da Arábia Saudita admitiu, em declarações à BBC, que "adoraria" ver Cristiano Ronaldo em ação na liga local. "Tudo é possível", frisou Abdulaziz bin Turki Al-Faisal.

O ministro do desporto da Arábia Saudita admitiu, nesta sexta-feira, à BBC que "adoraria" ver Cristiano Ronaldo a competir no campeonato do país. O internacional português, de 37 anos, que terá recusado uma proposta de 350 milhões de euros para ali jogar durante duas temporadas, rescindiu esta semana com o Manchester United e é um jogador livre.



"Tudo é possível", disse o príncipe Abdulaziz bin Turki Al-Faisal, ao canal de televisão britânico. "Eu adoraria ver o Cristiano Ronaldo jogar na Liga saudita", acrescentou aquele político.

"A vinda de Cristiano Ronaldo beneficiaria o campeonato, o desporto no país e inspiraria os nossos jovens. Ele é um modelo para muitas crianças e tem muitos fãs", concluiu o príncipe saudita.