Problema cardíaco obriga avançado do Benfica B a interromper carreira

Daniel dos Anjos, avançado da equipa B dos encarnados, interrompe a carreira de forma temporária devido a uma miocardite aguda. O problema foi detetado em exames a que foi submetido depois de recuperar da covid-19.

O jovem de 24 anos testou positivo para o novo coronavírus a 30 de novembro e, por isso, foi obrigado a falhar os jogos com Varzim e Feirense, a contar para a Liga 2. Depois de recuperar, Daniel dos Anjos disputou um jogo pela equipa principal do Benfica, tendo sido opção de Jorge Jesus para o duelo com o Paredes, para a Taça de Portugal.

Agora, o brasileiro recebeu uma nova má notícia. Daniel dos Anjos vai ter de interromper a carreira de forma temporária devido a uma miocardite aguda, distúrbio cardíaco que foi detetado em exames cardiorrespiratórios a que foi submetido depois de recuperar da covid-19.

A informação foi dada este sábado, pelo Benfica, na mais recente atualização do boletim clínico.

"O atleta vai suspender provisoriamente a sua atividade desportiva, no seguimento de diagnóstico de miocardite aguda pós-covid-19, sem critérios de gravidade. Vai ser monitorizada pela equipa médica do clube, até estarem reunidas as condições para o regresso aos relvados", pode ler-se.