Problema de visão tira Gabriel dos convocados de Bruno Lage

O médio brasileiro Gabriel está fora da lista de convocados do Benfica para o confronto deste sábado (20.30 horas), o com o F. C. Porto, no Estádio do Dragão, devido a um problema de visão, confirmou o JN.

Esta é uma baixa de peso nas águias, uma vez que o jogador é opção habitual de Bruno Lage para o ataque.

No último encontro do Benfica, para as meias-finais da Taça de Portugal, o médio foi decisivo ao apontar nos descontos o golo que garantiu o triunfo dos benfiquistas sobre o Famalicão, por 3-2.