Processo disciplinar levantado pela CD ao Benfica está "suspenso"

Comissão de Instrutores da Liga não avança com a fase de instrução até que a factualidade seja apurada.

O processo disciplinar levantado pelo Conselho de Disciplina (CD) ao Benfica, na sequência de uma investigação de alegada corrupção desportiva, está "suspenso". O Benfica, sabe o JN, já foi notificado pela Comissão de Instrutores da Liga e tomou conhecimento de que esta não avançará com fase de instrução até que a factualidade seja apurada.

A SAD foi constituída arguida e reconheceu o facto a 7 de janeiro, em comunicado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários, informando também que foram constituídos "membros do Conselho de Administração no mandato 2016 a 2020 e que se encontram atualmente em funções".

Na passada semana, foi a vez do Conselho de Disciplina instaurar um processo disciplinar que se encontra agora suspenso. Já esta quarta-feira, Fernando Seara, líder da Mesa da Assembleia-Geral do clube, garantira à BTV que as águias iriam "solicitar uma certidão ao Conselho de Disciplina para fins judiciários".

Segundo o responsável, um documento " que elucide o facto que deu origem à abertura do procedimento disciplinar agora, com a expressa menção da data da origem e da autoria".

"Li o comunicado do CD e gostaria de perceber a data do facto, a origem e a autoria. E quais os fundamentos de facto e de direito para se promover agora este procedimento disciplinar? Isso é fundamental porque o marketing disciplinar é algo que importa acautelar. Como presidente da Mesa da AG do Benfica, tenho de saber juridicamente quais os fundamentos e não posso tolerar que se abra um procedimento disciplinar para que daqui por alguns dias seja suspenso. A abrir-se um processo é porque tem de haver factos relevantes. E importa dizer quais ... ", vincou o responsável na altura