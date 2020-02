"Processo Marega" é o maior de sempre na Justiça

Delfim Machado Hoje às 13:03 Facebook

Equipa multidisciplinar, dirigida pelo Ministério Público de Guimarães, pode constituir centenas de arguidos, alguns deles já referenciados.

Não há memória de um processo com tantos indivíduos a serem investigados pelas autoridades como o que está a ser coordenado pelo Ministério Público (MP) de Guimarães, após os insultos racistas a Moussa Marega, no jogo entre o V. Guimarães e o F. C. Porto.

As autoridades já identificaram mais de 10 adeptos, mas há centenas de outros que estão a ser investigados pois aparecem nas imagens de videovigilância. São quase todos da parte inferior, direita e central, da bancada nascente, fora da zona destinada às claques. Estavam a entoar sons de símios dirigidos ao avançado do F. C. Porto durante os momentos em que o jogador abandonava o campo e nos minutos anteriores.