Processos disciplinares a F. C. Porto, Corona, Uribe e adjuntos

O encontro de segunda-feira com o Moreirense (1-1) valeu não só 21 dias de castigo a Sérgio Conceição como cinco processos disciplinares aos dragões instaurados, esta quarta-feira, pelo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol.

O F. C. Porto viu ser-lhe instaurado um processo disciplinar no rescaldo da partida de Moreira de Cónegos, bem como aos futebolistas Matheus Uribe e Corona e aos treinadores adjuntos Vítor Bruno e Diamantino Figueiredo, por não terem comparecido na zona de "entrevistas rápidas" da Sport TV.

Para além do processo disciplinar, os dragões terão de pagar 2040 euros de multa, por atrasarem o "início ou reinício do encontro". "O jogo na 1.ª parte iniciou-se dois minutos mais tarde do que o previsto, devido ao atraso da equipa do F. C. Porto ao túnel de acesso ao terreno de jogo, não tendo sido apresentada qualquer justificação. (...) O jogo na 2.ª parte iniciou-se quatro minutos mais tarde do que o previsto devido ao atraso da equipa do F. C. Porto na chegada ao retângulo de jogo, não tendo sido apresentada qualquer justificação", pode ler-se no mapa de castigos.