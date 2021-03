Processos disciplinares abertos a Feddal, Luís Neto e Palhinha

Rui Farinha Ontem às 23:37 Facebook

Conselho de Disciplina abre procedimentos disciplinares a trio leonino devido a incidentes no jogo em Famalicão.

O Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol anunciou, em comunicado, que foram instaurados processos disciplinares a João Palhinha, Feddal, Luís Neto e Hugo Viana "por inobservância de outros deveres em jogo a contar para a Liga NOS, na sequência da convolação de processo de inquérito, tramitado na Comissão de Instrutores da LPFP".

Ao que o JN apurou, tratam-se de contextos diferentes para os jogadores e para Hugo Viana. No que diz respeito aos futebolistas, o caso está relacionado com os incidentes ocorridos no final do jogo em Famalicão (2-2), referente à nona jornada da Liga, o qual terminou de forma polémica devido a um golo anulado a Coates.

As imagens registadas por vídeo dão conta de alguma confusão no túnel de acesso aos balneários e as autoridades desportivas estão, neste momento, a analisar o caso. Segundo apurámos, a eventual responsabilidade de algum dos jogadores visados não acarreta um cenário de suspensão, mas apenas de multa pecuniária.

Já relativamente a Hugo Viana, o processo diz respeito a não ter utilizado máscara durante a partida com os famalicenses.