Processos instaurados por agressão a guarda-redes do U. de Lamas

AF de Aveiro vai avançar com processos disciplinares por agressão a atleta no jogo entre Ovarense e União de Lamas.

A Associação de Futebol de Aveiro anunciou, esta quinta-feira, em comunicado, que vão ser instaurados processos disciplinares devido às agressões a um atleta, no jogo entre Ovarense e União de Lamas, no último domingo.

No encontro, referente à penúltima jornada da fase de apuramento de campeão da Divisão de Elite da Associação de Futebol de Aveiro, o guarda-redes do União de Lamas, Nuno Dias, foi atingido por um caixote de lixo atirado pelos adeptos da Ovarense, sendo que, poucos segundos depois, quando ainda estava no chão, um apoiante da equipa da casa deu-lhe um pontapé nas costas.

Na nota informativa partilhada, a AF de Aveiro refere que "os órgãos da AFA debruçaram-se de imediato sobre os factos no sentido de lhe dar o adequado e célere tratamento", tendo sido, assim, "instaurados os processos disciplinares que se entenderam adequados, em face do conteúdo dos referidos relatórios, aguardando-se o cumprimento dos trâmites processuais, nomeadamente com o respeito pelas garantias de defesa de quem é neles visado", diz a nota.