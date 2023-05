Procura das obrigações da Benfica atinge valor recorde de 121 milhões de euros

JN Hoje às 17:33 Facebook

Águias garantem 50 milhões de euros no processo de oferta das obrigações da Benfica SAD 2023-2026 que teve apresentação dos resultados, esta segunda-feira. Domingos Soares Oliveira, CEO da empresa, considera a operação um "sucesso" e que atingiu uma procura recorde de 121 milhões de euros.

"É uma emissão que consideramos um sucesso. Fiz um levantamento entre as 14 que já fizemos e não encontrei nunca um valor tão alto de procura", sublinhou Domingos Soares de Oliveira, em relação ao valor da oferta que chegou aos 121 milhões de euros.

A SAD garantiu os 50 milhões de euros numa operação em que a oferta ultrapassou a procura desde o primeiro dia e atingiu um valor recorde de 121 milhões de euros. (2..42 ratio). A anterior importância, segundo o responsável, atingira os 70 milhões de euros em 2020.

A operação admitia duas ofertas, uma de nova subscrição pública e outra de troca para as obrigações cuja maturidade terminava a 17 de julho de 2023. Do total de 50 milhões de euros, 22,1 milhões dizem respeito à subscrição de nova dívida, já os restantes 27,9 milhões de euros foram preenchidos pelas trocas com o produto subscrito em 2020.