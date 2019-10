Procurador pede cinco anos de cadeia para Xabi Alonso por fraude fiscal

Hoje às 10:23 Facebook

O Fisco espanhol ainda e sempre na caça aos futebolistas. Desta vez, é Xabi Alonso que se vê implicado. O campeão do Mundo por Espanha incorre em pena de cinco anos de cadeia.

Retirado dos relvados desde 2017, Xabi Alonso está em julgamento num tribunal de Madrid. A sentença é aguardada na terça-feira.

O antigo futebolista da seleção espanhola, do Real Madrid, do Liverpool e do Bayern de Munique é suspeito de ter dissimulado rendimentos de cerca de dois milhões de euros, entre 2010 e 2012.

O Ministério Público pede cinco anos de cadeia para o ex-futebolista.