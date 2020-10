Prodígio francês recebeu camisola de CR7: "Esta não a lavo"

JN Hoje às 18:11 Facebook

Camavinga é o novo menino bonito do futebol gaulês e depois do França-Portugal recebeu um presente especial de Cristiano Ronaldo.

Camavinga, 18 anos, nem precisou de jogar para fazer do França-Portugal um momento difícil de esquecer.

O médio do Rennes, que há poucos dias se tornou no segundo jogador mais novo a marcar um golo pela seleção francesa, trocou de camisolas com Cristiano Ronaldo e foi para a rede social Snapchat dar conta do enorme significado do momento.

"Eu não a lavo", legendou Camavinga a fotografia onde se vê a camisola que CR7 usou no desafio de domingo, que terminou sem golos, a contar para a Liga das Nações.