Prodígio ganês garantido para janeiro

O Sporting garantiu a contratação de Abdul Fatawu Issahaku, um jovem prodígio ganês, de 17 anos, que jogou na temporada passada ao serviço do Steadfast (Gana)

Segundo o empresário do jovem, Prince Omar, o contrato com os leões está acordado para janeiro de 2022. "Issahaku assinou um contrato de três anos com o Sporting em Portugal. Segundo os regulamentos, eles só o podem inscrever três meses antes de ele completar 18 anos. Isso quer dizer que podemos ficar com o menino até 8 de janeiro», disse em entrevista à Pure FM.

Issahaku já se estreou pela seleção principal do Gana, tendo alinhado 60 minutos na partida com o Zimbabué, no passado dia 9.