Proença sobre morte de Gomes: "A família do futebol perde um grande homem"

Presidente da Liga estava no Catar, para ver o jogo da seleção na segunda-feira, e voltou de propósito a Portugal para estar presente no funeral de Fernando Gomes.

Pedro Proença, presidente da Liga, está na igreja das Antas, onde decorre o velório de Fernando Gomes, uma das grandes figuras da história do F. C. Porto: "É uma marca muito negativa. O futebol português tem perdido marcas que marcam Portugal. Fernando Gomes era uma figura extraordinária, mas muito acima disto era uma pessoa que criava unanimismo perante todos. A tribo do futebol fica mais fraca e perde uma das suas grandes referências", adiantou o dirigente.

"Todas as homenagens são curtas para uma figura destas. Vim diretamente do Catar para estar aqui. Hoje, a família do futebol perde um grande homem", concluiu Pedro Proença.