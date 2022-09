Proença assume a hipótese de sair da Liga

José Pedro Gomes Hoje às 00:00 Facebook

Presidente de Liga está em final de mandato. Apresentados lucros de 1,18 milhões de euros.

A pouco mais de seis meses de terminar o segundo mandato na liderança da Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP), Pedro Proença colocou, ontem, em cima da mesa um cenário de incerteza sobre a sua continuidade no organismo para um terceiro quadriénio na presidência. Mas recebeu, no imediato, incentivos de vários clubes da Liga e da Liga 2 para que se recandidate ao cargo.

As dúvidas foram colocadas pelo próprio líder da LPFP durante a assembleia geral de aprovação do relatório e contas, referentes a 2021/22, em que o dirigente, no seu habitual discurso, e segundo contaram ao JN fontes presentes na reunião de magna, disse não saber se estaria presente no debate do documento do próximo ano. Aproveitou a ocasião para agradecer a todos os elementos que o acompanharam na LPFP, assim como aos vários clubes que durante a sua vigência integraram a direção da instituição.