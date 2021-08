Proença deixa desejo antes do arranque da Liga

JN Hoje às 21:05 Facebook

O presidente da Liga Portuguesa de Futebol Profissional, Pedro Proença, revelou que está satisfeito por ter público no arranque oficial da Liga 2021/22, mas deixa um discurso ambicioso no que concerne a este tema.

"Foi uma vitória da organização do futebol que possibilitou que conseguíssemos estar aqui com público. A quota de 33 por cento não é a que desejamos, mas queremos que este processo seja ultrapassado rapidamente e possamos ter os estádios cheios. De qualquer forma, cumprimos o objetivo que era iniciar a época com algum público", disse Pedro Proença à Sport TV.