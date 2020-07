Proença: "Haver público nos estádios depende da evolução da covid-19"

JN Hoje às 00:56 Facebook

Presidente da Liga fez balanço do campeonato após entregar o troféu de campeão ao F. C. Porto.

No final do jogo, depois de entregar o troféu de campeão nacional ao F. C. Porto, Pedro Proença, presidente da Liga, fez um balanço do campeonato, interrompido por causa da covid-19, e garantiu que a Liga "tem a esperança" que possa haver público nas bancadas na próxima época

"Fomos nós que acreditamos que era possível levar este campeonato até ao fim, uma prova que foi realizada em condições atípicas. Conseguimos adaptar a uma realidade onde a saúde era o valor maior, em que tivemos que fazer escolhas e as escolhas foram bem feitas. Fomos a segunda liga europeia a começar as competições e os profissionais da Liga em momento nenhum equacionaram que não era possível levar a prova até ao final", explicou o presidente da Liga.

"A possibilidade do público voltar aos estádios está ligado à evolução do próprio covid-19. Entregar uma taça assim, sem adeptos, é estranho. Sentimos toda a gente, porque é para eles que trabalhamos. E temos a esperança inequívoca de que na próxima época possamos começar de forma diferente", concluiu.