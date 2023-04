Proença no Brasil a cumprir um dos "desígnios"

Vasco Samouco Hoje às 21:42 Facebook

Twitter

Partilhar

Presidente da Liga fala em "prova cabal de credibilidade" lá fora.

Pedro Proença esteve ontem em São Paulo para participar, como orador, no "Sports Summit 2023", considerando que esse convite é o "reconhecimento internacional do trabalho desenvolvido pela Liga Portugal", uma das quatro europeias que estiveram representadas no evento, juntamente com a Bundesliga (Alemanha), a La Liga (Espanha) e a Serie A (Itália).

O presidente da entidade que toma conta de todo o futebol português profissional abordou, acima de tudo, o modelo de negócio, "alicerçado na criação de talento", que tem norteado as decisões mais importantes da Liga ao longo dos últimos anos, numa intervenção que também serviu para "detalhar o processo de centralização dos direitos audiovisuais", uma das bandeiras do organismo e que pretende revolucionar o futebol em Portugal.

PUB

Pedro Proença considerou ainda que a sua presença no evento "é uma prova cabal da credibilidade que é reconhecida à Liga Portugal" no resto do Mundo. "É um sinal evidente do reconhecimento dos principais "players" internacionais quanto ao nível de organização e profissionalismo. Estamos, cada vez mais, a cumprir um dos objetivos desta Direção, que sempre fez da internacionalização da marca um dos seus grandes desígnios".