Proença promete redução no preço dos bilhetes dos jogos

Líder da Liga tomou posse do novo mandato onde quer priorizar adeptos.

Bilhetes mais baratos e jogos mais cedo nos dias úteis, já na próxima época, foram duas das medidas prometidas, esta terça-feira, por Pedro Proença na tomada de posse para um terceiro, e último, mandato na liderança da Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP).

Numa cerimónia que aconteceu na nova sede do organismo, ainda em construção, no Porto, o dirigente inseriu dois vetores numa estratégia mais ampla de tornar o adepto no eixo de todas as decisões. "Já na próxima época nenhum jogo começará após as 20.45 horas, nos dias úteis" e haverá uma baixa substancial no valor máximo dos ingressos, numa redução que pode atingir os 50%", prometeu Proença.

O líder da LPFP acredita que medidas como esta vão ajudar o organismo "a promover o regresso das famílias aos estádios", complementado com uma "intransigente luta para erradicar todos os comportamentos violentos dos recintos desportivos". "Vamos trabalhar para um futebol mais credível, mais seguro e mais transparente", acrescentou.

Nos próximos quatro anos de mandato, Pedro Proença apontou como "vital" que Portugal "recupere o sexto lugar do ranking da UEFA", de forma a que aumente a sua afirmação a nível internacional. " Não baixaremos os braços enquanto não nos forem concedidas todas as condições para que possamos competir em plano de igualdade com os nossos concorrentes", afirmou.

A implementação da centralização dos direitos audiovisuais e a mudança de estatutos para impor a limitação de mandatos na Liga foram também temas destacados por Pedro Proença na sua tomada de posse, onde os presidentes dos quatro clubes "grandes" não marcaram presença, apesar de estarem representados.