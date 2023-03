Professor Neca: Roberto Martínez "vai dar continuidade à excelência" na seleção

Manuel Gonçalves Gomes, vulgarmente conhecido por Professor Neca, preconizou, esta terça-feira, que o técnico espanhol Roberto Martínez, "vai dar continuidade à excelência" da seleção portuguesa.

O antigo treinador e vice-presidente da Associação Nacional de Treinadores de Futebol (ANTF), considera que o futebol português atravessa um período "brilhante", com participação em todas as competições de topo, e assim continuará às mãos de Martínez.

"[A seleção nesta nova fase] Vai ter sucesso, porque está organizada. Se olharmos para este século que tem sido brilhante, estamos sempre nas competições mais altas, quer no europeu, quer no mundial, temos jogadores e uma organização muito boa, que leva à contratação deste treinador de um país vizinho, amigo. Um treinador competente, com provas dadas e que tem a estrutura toda montada", declarou o Professor Neca, à margem do Fórum da ANTF, que hoje termina em Viana do Castelo. E continuou: "O Roberto Martínez já é um treinador nosso e nós o que desejamos é que tenha muito sucesso. E vai tê-lo, para que dê continuidade a esta excelência que nós somos capazes de fazer com muito pouco, num país de 10 milhões de habitantes, de estar nos últimos 22 anos em todas as competições determinantes".

PUB

O veterano, que esta terça-feira participou como orador do evento do ANTF, num painel sobre "treinadores e mentores" na modalidade, considerou que "se em todas as áreas fossemos como somos no futebol, já somos um país bom, mas ainda seríamos um país melhor".