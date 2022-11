Programa "ABC da Bola" une A. F. Porto às escolas do distrito

JN Hoje às 18:47 Facebook

O "ABC da Bola", um programa pioneiro em Portugal que tem como objetivo levar a Associação de Futebol do Porto (A. F. Porto) às escolas e, assim, fazer chegar as modalidades de futebol e futsal aos mais novos, em especial aos alunos entre os 6 e os 10 anos, pretende inserir as duas modalidades no currículo escolar.

Após um ensaio levado a cabo no último Dia Mundial da Criança, em Vila do Conde, o protocolo de implementação do "ABC da Bola" foi assinado na Escola Básica da Bandeira, em Vila Nova de Gaia, município onde o plano já está em andamento, sendo que a iniciativa vai estender-se aos restantes concelhos do distrito do Porto.

José Neves, presidente da A. F. Porto, defende que "este programa permite-nos estar mais próximos das crianças e mostrar que a prática desportiva, em específico do futebol e do futsal, podem ser incluídas na formação e educação dos alunos".

"Infelizmente, os números da prática desportiva em Portugal não são animadores, comparados com outros países. Esta é uma lacuna que queremos que comece a ser colmatada desde cedo, na escola. Sabemos, também, que nem todos os alunos têm possibilidades de ingressar num clube e de pagar uma mensalidade. Desta forma, ninguém ficará privado de ter contacto com estas modalidades. Elas estarão na escola e todos, sejam meninos ou meninas, poderão divertir-se a jogar", acrescentou o dirigente, citado pelo sítio oficial da associação portuense.

Quanto a Filinto Lima, diretor do Agrupamento de Escolas Dr. Costa Matos, lembrou que "nunca uma Associação ou Federação manifestou esta vontade de estar tão próximo e de ajudar diretamente as escolas na dinamização da prática desportiva", felicitando a A. F. Porto pela iniciativa.

"Não tenho dúvidas de que este será um projeto vencedor. Por uma primeira abordagem que fiz junto da Associação de Pais e dos próprios alunos, não há nenhum que queira ficar de fora. Para nós, é juntar o melhor de dois mundos, pois além do apoio da Associação de Futebol do Porto, temos um grande fator de motivação para alunos e professores que terão duas novas modalidades incluídas no plano curricular. Este deve ser um exemplo a seguir", acrescentou o responsável.

Em representação da autarquia gaiense, Mário Duarte, diretor municipal da cidadania, lembrou que o concelho tem cerca de 5.000 atletas de formação, considerando iniciativas como esta uma verdadeira mais-valia, não só para as escolas, mas também para alunos e pais.