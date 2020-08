Proibição ameaça saúde mental de jovens atletas

Arnaldo Martins Hoje às 08:18 Facebook

Twitter

Partilhar

Jorge Silvério, mestre em Psicologia do Desporto, alerta para os perigos da indefinição.

A incerteza à volta da prática desportiva nos escalões de formação inquieta clubes, pais e atletas e pode vir a ter repercussões no futuro. Jorge Silvério, psicólogo especialista na área desportiva, salienta que há uma fatura a pagar: "Vai demorar alguns anos até percebermos o custo desta incerteza. Tudo o que não esteja bem clarificado causa ansiedade. A saúde mental dos jovens está em risco, porque houve uma longa paragem e agora existe uma série de condicionantes neste regresso à atividade. É mais fácil desistir e é isso que todos temos de combater".

A pandemia atirou milhares de jovens atletas para casa e nem todos podem regressar. "Faz todo o sentido que os jovens voltem à prática desportiva, com todos os cuidados. Este período serviu, pelo menos, para que existisse um reconhecimento do contributo do desporto para a saúde mental. Agora, há esse risco, porque os jovens são dos grupos mais vulneráveis a depressões e ansiedade. Tenho lido alguma informação contraditória e era importante que houvesse uma clarificação", aponta Jorge Silvério.